"Gratuluję i bardzo się cieszę". Duda zaapelował do premiera

- Bardzo często słyszeliśmy do tej pory, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest "niedoreprezentacja" kobiet, że jest ich za mało. Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko. Uważam, że panie ze względu na swoje umiejętności i zdolności są predystynowane do tego, by zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Cieszę się, że teraz tak jest - podkreślał.