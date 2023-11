Nowy rząd zrezygnuje z CPK? "To nie będzie łatwe"

Co dalej z CPK? Trwa dyskusja

Poza tym - jak mówił Horała - CPK jest wpisany do sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), czyli znalazł się na liście głównych szlaków komunikacyjnych w UE. - To jest nasze zobowiązanie wobec partnerów z UE do wspólnego tworzenia systemu transportowego - oświadczył polityk.