Kaczyński "jest bezradny". Czarzasty wbił szpilę także Millerowi

Słowa prezesa PiS skomentował Włodzimierz Czarzasty. - Myślę, że on jest po prostu bezradny. W związku z tym, co się wydarza, mówi: to jest moja decyzja, ja to zaplanowałem, kazałem tak zrobić. Ale myślę, że ludzie, nawet już z jego środowiska wiedzą, że on jest bezradny. Chyba są takie momenty, kiedy przywódca mówiący coś takiego, staje się po prostu śmieszny - stwierdził w "Graffiti" Polsat News.