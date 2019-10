Jak znaleźć swój lokal wyborczy na wybory 2019? Instrukcja krok po kroku

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w najbliższą niedzielę. Na dzień przed rozpoczęcie wyborów, wiele osób zastanawia się, jak znaleźć swój lokal wyborczy? Jest to znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać.



Jak znaleźć lokal wyborczy podczas wyborów 2019?

Zanim udasz się na wybory, sprawdź, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy. To ważne, ponieważ 13 października będzie można oddać głos tylko w lokalu odpowiednim dla miejsca zameldowania, chyba że wcześniej dopisałeś się do spisu lub rejestru wyborców w innym mieście.

Jak głosować w wybory 2019?

Jak głosować? Procedura jest bardzo prosta. Na karcie do głosowania trzeba wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Idąc do lokalu wyborczego, pamiętaj o zabraniu dokumentu tożsamości. Może nim być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku uczniów również legitymacja szkolna. Dokument będzie ci potrzebny podczas odbierania karty do głosowania.