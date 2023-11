Handel w Wigilię i komisje śledcze. Gorący polityczny wtorek w Sejmie

Sejm zagłosuje nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu noweli ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wprowadzającego finansowanie procedury in vitro. Obywatelski projekt finansowania programu in vitro z budżetu państwa trafił do Sejmu już w marcu. Pod projektem podpisało się ok. pół miliona Polek i Polaków. W Sejmie referowała go Małgorzata Rozenek-Majdan - celebrytka, która jest matką dzieci poczętych metodą in vitro. Rocznie program ma kosztować co najmniej 500 mln zł.