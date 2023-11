Dyskusja o in vitro w Sejmie. Osobista historia posła PiS

- Tu na tej sali wykorzystuje się nieszczęście wielu polskich rodzin w celu politycznym. Fakt jest jeden: stanowiska Polaków w tej sprawie są bardzo podzielone. Nie jest rozwiązaniem to, co stosujecie, czyli wymyślanie części Polaków od zacofańców i fałszywe zestawianie nauki z zabobonem. Próbujecie nas uczyć, czym jest szczęście i jak wygląda nieszczęście osób, które się starają o dziecko. My dobrze o tym wiemy. Ja osobiście o tym wiem. Ja sześć lat walczyłem o to, żeby nasza rodzina miała dziecko, żeby nasza rodzina była pełna - mówił Paweł Szrot w Sejmie.