Razem jednak w rządzie? "Jesteśmy gotowi"

Polityk wyjaśnił, dlaczego jego formacja postanowiła nie wchodzić do rządu Donalda Tuska. Z jego relacji wynika, że przyczyną decyzji był "brak zgody ze strony pozostałych ugrupowań na to, by w umowie koalicyjnej zapisać przeznaczenie 1 proc. PKB (ok. 30 mld złotych - przyp. red.) na budownictwo mieszkaniowe".