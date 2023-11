Ewakuacja zakończona. Nie wszystkie wcześniaki dojechały do Egiptu

Stan 11 wcześniaków krytyczny

W sobotę, zespół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który odwiedził Al-Szifę - największy szpital w Strefie Gazy, poinformował, że wśród pacjentów, którzy nie zostali ewakuowani, jest ponad 30 wcześniaków. Następnego dnia, w niedzielę, WHO włączyła się do akcji ewakuacji ze szpitala Al-Szifa. Organizacja wydała ostrzeżenie, że stan zdrowia 11 niemowląt jest krytyczny, a wszystkie cierpią na infekcje, ponieważ w szpitalu, w warunkach izraelskiej operacji zbrojnej, nie można było zapewnić im odpowiednich warunków.