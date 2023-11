"Niedojrzały emocjonalnie narcyz". W TVP ostro o Hołowni

- Ja się przede wszystkim strasznie cieszę i dziękuję ponad 100 tys. nowych subskrybentów, których kanał sejmowy pozyskał, bo to znaczy, że się dzieje to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października. Chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć. Od razy zapowiadam: in vitro, ustawa o pielęgniarkach, odwołania członków lex Tusk, powołanie trzech komisji śledczych, ustawa o handlu w niedzielę, powołanie rzecznika praw dziecka. Tego jest mnóstwo. Drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się dużo działo - stwierdził marszałek.