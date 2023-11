Macierewicz uderza w Hołownię. Miał szansę uratować Polskę

- Parlament Europejski, nie wiem, czy to jest parlament, nie wiem też czy rzeczywiście jest europejski. Ale Unii Europejskiej, tak. To jest parlament Unii Europejskiej. On Podjął decyzję o tym, że UE zostanie zlikwidowana, że zamiast UE rozpoczyna się proces utworzenia totalnego państwa, które ma objąć prawie całą Europę, a w każdym razie wszystkie narody - mówił dalej Macierewicz, wyjaśniając, że zagrożone zostają wszystkie najważniejsze kwestie, "począwszy od spraw ideowych, spraw tożsamościowych, a skończywszy na bezpieczeństwie militarnym, sprawach zagranicznych, gospodarczych i finansowych, w tym euro".