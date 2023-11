Nowy sondaż: Ponad połowa Polaków wierzy w Hołownię

Marszałek Sejmu zapowiedział zmiany

Jak podaje PAP, Szymon Hołownia na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie powiedział m.in., że "demokracja wreszcie schodzi pod strzechy". "Wchodzi do naszych telewizorów, komputerów, smartfonów. Tak powinno być. Miejsce, w którym jesteśmy, to nie jest muzeum demokracji, to jest miejsce, w którym demokracja ma być żywa" - mówił marszałek Sejmu. "Mamy mnóstwo pracy. Zaopatrzcie się w popcorn, bo przypuszczam, że będzie się działo. Da to dużo emocji i dużo dobra na koniec" - podkreślił.