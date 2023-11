Hołownia zwrócił się do Morawieckiego. Reaguje na jego film

- Uwielbiam słuchać jak pan premier Morawiecki, niezrażony niczym, ani pogodą, ani rzeczywistością, ani niczym innym, opowiada te same wspaniałe opowieści z mchu i paproci. Drodzy państwo, drogi panie premierze Morawiecki. Zerowy VAT na żywność? Możesz to zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów. A więc jeżeli teraz pytasz mnie, czemu nie robię tego ja to odpowiadam: bo ty jesteś premierem, bo to jest w twojej gestii. Jedna decyzja ministra finansów i zerowy VAT zostaje utrzymany.