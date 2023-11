Hołownia zabrał głos. Zapowiada orędzie do narodu

Lider Polski 2050 przekazał, że następne posiedzenie Sejmu odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek o godz. 12:00. - Chcemy wówczas wyłonić m.in. Trybunał Stanu, a także członka Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Hańbą jest to, że dotychczas nie zostało to uregulowane - podkreślił.