PiS poza kolejnym gremium. Nie wybiorą nikogo do nowej KRS

Robert Kropiwnicki i Kamila Gasiuk-Pihowicz z PO, Tomasz Zimoch z Polski 2050 i Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy to posłowie, którzy będą kandydowali do nowej Krajowej Rady Sądownictwa jako przedstawiciele Sejmu - dowiaduje się Wirtualna Polska. Informację podały również "Gazeta Wyborcza" i "Dziennik Gazeta Prawna". To gremium, które zapewne zostanie wybrane do Rady.