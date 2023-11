Nowy skład KRS. Jest kandydat Polski 2050

Kogo Polska 2050 wskaże do Krajowej Rady Sądownictwa? - Będziemy prezentować swojego kandydata do KRS. Tam również trzeba przywracać pluralizm i reprezentować świat demokratyczny. Wyznaczenie przez Sejm swojej reprezentacji do KRS jest wypełnieniem przepisów prawa. Zdradzę, że wczoraj klub zadecydował, iż chciałby do tego ciała delegować pana posła Tomasza Zimocha, który ma aplikację sędziowską i jest z wykształcenia prawnikiem - zapowiedziała w programie "Tłit" Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050. - W przyszłym tygodniu powinniśmy obsadzić reprezentację w Trybunale Stanu, Państwowej Komisji Wyborczej i organach, do których Sejm wysyła przedstawicieli - dodała. Czy były minister Jacek Cichocki zostanie nowym szefem Kancelarii Sejmu? - Według mojego stanu wiedzy takie są plany pana marszałka (Szymona Hołowni - red.) - przyznała posłanka.