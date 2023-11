Jest nawet Giertych. Seria nazwisk przed rozliczeniem PiS

Ostatnio ustępujący minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że chciałby pracować w komisji ds. zbadania wyborów kopertowych. - Zobaczymy kogo oni zgłaszają i w jakim obszarze. Jeżeli to będzie tylko po to, aby doprowadzić do zablokowania prac tej komisji, to ja byłbym bardzo, bardzo ostrożny - skomentował Kierwiński.