Kto będzie rozliczał PiS? Są nazwiska

Pytany o to, czy w jego ocenie Krzysztof Brejza powinien być członkiem komisji badającej nadużycia systemu Pegasus, Szejna odpowiedział, że osobiście by mu to odradzał. - Nie chcę mieszać w koalicji, ale odradzałbym to panu Brejzie. Mówię to jako adwokat: zwykle następuje wyłączenie sędziego, kiedy sprawa dotyczy jego samego - wyjaśnił.