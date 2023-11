Koalicja uzgodniła kandydatkę na rzecznika praw dziecka

"Pani Mecenas Horna-Cieślak jest bardzo dobrze przygotowana do pełnienia urzędu Rzeczniczki Praw Dziecka. Właśnie dotarła do mnie wiadomość, że Pani mecenas otrzymała rekomendację z ramienia koalicji większościowej. Wspólna kandydatka, to gwarancja szybkiego wyboru RPD, z czego się bardzo cieszę. Serdecznie gratuluję Pani Mecenas! Deklaruję pełne wsparcie!" - napisał na swoim profilu na platformie X Konrad Ciesiołkiewicz.