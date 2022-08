Co zatruło ryby w Odrze? Są pierwsze wyniki badań

Z przeprowadzonych przez stronę niemiecką kolejnych analiz wynika, że choć rtęć jest dla ryb zabójcza, to w Odrze nie wykryto jej na tyle dużo, by była w stanie doprowadzić do katastrofy na taką skalę, jak ma to miejsce obecnie. - Nowe wyniki laboratoryjne z piątku wykazały zwiększony ładunek soli w rzece - przekazał minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel.