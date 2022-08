Ekspert alarmuje. "Byłoby to wyjątkowo paskudne zakażenie"

- Badanie chemicznego składu wody to nie jest latanie w kosmos. W sprawnie działającym państwie powinno się to odbyć natychmiast - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Paweł Rowiński. Jak podkreśla, jest bardzo zdziwiony tym, że wciąż nie wiadomo, jaka substancja zatruła Odrę. Niemcy informują, że w wodzie wykryto rtęć. Polskie władze zdecydowanie temu zaprzeczają. - Mam nadzieję, że to nie jest rtęć, bo byłoby to wyjątkowo paskudne zakażenie - dodaje hydrolog z Polskiej Akademii Nauk.