"Ludzie mają rany na rękach". Poruszające relacje znad Odry

Jak relacjonowała, podczas spotkania sztabu kryzysowego pokazywane były zdjęcia aktualnej sytuacji w okolicach rzeki. - To jest porażające To ogromna klęska. Odra jest drugą co do wielkości rzeką w Polsce. Ona jest zniszczona, ona jest martwa. Rzeka wygląda tragicznie. Przez 17 dni nasze państwo nie potrafi sprawdzić, co jest w wodzie. Ryby nie żyją... przecież nie popełniły samobójstwa - mówiła.