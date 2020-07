Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Coraz dłuższa lista nieobecnych

W podobnym tonie do zaproszenia odniósł się Lech Wałęsa. - Nie wezmę w tym udziału. Nie podałbym ręki Andrzejowi Dudzie z powodu oszustwa wyborczego. Dziwię się Rafałowi Trzaskowskiemu, że poszedł do Pałacu Prezydenckiego. To błąd. Nie można spotykać się, podawać ręki komuś, kto dopuścił się oszustwa – mówił Wirtualnej Polsce.