Wadim Tyszkiewicz o udziale w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. "Każą mi wypier... z Polski"

Wadim Tyszkiewicz o wyborach prezydenckich

Wadim Tyszkiewicz przyznaje, że nie może nazwać Andrzeja Dudy swoim prezydentem. – Co najmniej ośmiokrotnie złamał Konstytucję, na którą teraz znów będzie przysięgał. Jak się będą czuli ludzie, którzy będą na to patrzyli? Wszystko by się we mnie gotowało, gdybym musiał patrzeć na kogoś, kto cynicznie i świadomie łamał najwyższe prawo w Polsce. Dlatego uważam, że uroczystość zaprzysiężenia będzie trochę zakłamana – mówi Wadim Tyszkiewicz.