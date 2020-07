Wyniki wyborów 2020. Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy w Sejmie. Będą "rozmaite zabezpieczenia"

Uroczystość odbędzie się w sali plenarnej Sejmu. - Sejm to jest to miejsce, gdzie złożenie przysięgi przez prezydenta powinno mieć miejsce. Muszą być maseczki, musi być odległość, ale świat żyje w pandemii, my też musimy żyć - dodała w rozmowie ze stacją wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.