Zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy. Media: Pałac planuje zmianę miejsca

Datę uroczystości wyznaczono na 6 sierpnia - wtedy upływa pierwsza kadencja głowy państwa. Zwyczajowo prezydent obiera przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym (połączone izby Sejmu i Senatu - 560 osób). Zaproszenia wysyła się także do byłych: prezydentów, premierów, marszałków obu izb parlamentu, a także do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego oraz wyznań kościołów w Polsce.

- Jestem wzruszony. Ponad 10 mln rodaków zagłosowało na mnie. To jest rzeczywiście aż trudne do uwierzenia, że można w wyborach osiągnąć taki rezultat - stwierdził Andrzej Duda w Odrzywole. To właśnie w tym regionie prezydent zdobył w tym regionie 2068 głosów, co przełożyło się na rekordowe poparcie w skali kraju.