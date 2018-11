Włodzimierz Czarzasty: "Jeśli lewica się nie dogada, to powinniśmy iść z PO, Nowoczesną i PSL"

Włodzimierz Czarzasty chciałby, aby na następne wybory powstały dwa bloki - liberalny i lewicowy. Jeśli jednak lewica się nie dogada, przewodniczący SLD uważa, że jego partia powinna pójść razem z Koalicją Obywatelską. Zdradza też, o co ma żal do Roberta Biedronia.

Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD (East News, Fot: Stanisław Bielski/REPORTER)

SLD w Warszawie wystawiło swojego kandydata w wyborach na prezydenta miasta, Andrzeja Rozenka, za co krytykują Włodzimierza Czarzastego warszawscy działacze tej partii. - Chcieliśmy iść razem. Platforma nie chciała. Trzaskowski nie miał tak silnej pozycji jak Zdanowska czy Majchrowski, by zaproponować swój komitet, a do tego prawo zabrania finansowania lokalnego komitetu przez partie, a w stolicy Platforma potrzebowała dużych środków i dlatego wystawiła listę Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym wystawiliśmy Andrzeja Rozenka - stwierdził lider SLD w wywiadzie dla wyborczej.pl.

Czarzasty pochwalił się, że SLD osiągnęła niezły wynik w wyborach samorządowych, bo ma dziewięciu prezydentów miast, a jego rolą jest wprowadzenie partii do Sejmu. Na pytanie dziennikarza, jak się negocjuje ze Schetyną, przewodniczący SLD opowiedział, że "nie czuję się w tych rozmowach Kopciuszkiem".

Dwa bloki albo jeden, europejski

- Bliskie jest mi myślenie Włodzimierza Cimoszewicza, który napisał w „Wyborczej”, że cała opozycja powinna wystawić wspólny blok pod hasłem „Europa”. W tych wyborach chodzi o zagwarantowanie, żeby nikt Polski nie chciał z Unii wyprowadzić, bo codziennie obserwujemy, jak wygląda brexit. Drugim elementem jest obrona konstytucji oraz zasad praworządności, i to też nie podlega dyskusji - powiedział Czarzasty.

Przyznał jednak, że zamiast jednego bloku europejskiego, wolałby dwa - liberalny i lewicowy. - I ten blok lewicowy chciałbym współtworzyć - stwierdził. Jego zdaniem w tym bloku powinna się znaleźć partia Razem i struktury, które tworzy Robert Biedroń. - Jeśli nie powstanie blok lewicowy, to dyskusja na temat praw kobiet, świeckiego państwa i sprawiedliwszego systemu podatkowego może na kilka lat zostać zawieszona - powiedział.

Takie rozwiązanie proponuje Włodzimierz Czarzasty na wybory do europarlamentu. Zastrzega jednak, że jeśli nie uda się tego przeprowadzić, to optuje za jednym blokiem. - Jeżeli lewica nie będzie na tyle mądra, żeby się dogadać, to powinniśmy pójść w silnym bloku proeuropejskim z Platformą, Nowoczesną i PSL - powiedział. Wyraził też pretensję, że Biedroń, z którym ma bardzo dobre relacje, nie uprzedził go o zamiarze wyciągnięcia Krzysztofa Gawkowskiego z SLD. Gawkowski był wiceprzewodniczącym partii i 6 listopada złożył rezygnację.

Szef partii broni Jaruzelskiej

Dziennikarz zapytał też o Monikę Jaruzelską, radną Warszawy z SLD, która w swoich wywiadach m.in. krytykowała przeprowadzaną w szkołach akcję na rzecz tolerancji - "Tęczowy piątek". Czarzasty broni Jaruzelskiej. - Jak zdarzy się jej jedna kontrowersyjna wypowiedź, to od razu się zaczyna, że SLD to jednak nie jest lewicowe. Nasz stosunek do kobiet, do mniejszości, do społeczeństwa obywatelskiego, do spraw socjalnych, do świeckiego państwa nie jest ważny, bo Monika Jaruzelska na trzeciej stronie w drugim akapicie od góry powiedziała, że coś jej się nie podoba - powiedział.

Przewodniczący SLD zapowiedział też, że jak jego partia wejdzie do Sejmu, to "nie odpuści" liberalizacji prawa aborcyjnego. Wie też, jak uzyskać pieniądze na realizację socjalnych celów.

- Chcemy wprowadzenia trzeciej stopy podatkowej: 40 proc. od dochodów powyżej 200 tys. rocznie. Przypomnę, że za rządów SLD były trzy stopy podatkowe, a to PiS zniósł tę najwyższą. W wielu krajach europejskich jest pięć, sześć stóp. Chcemy też podwyższyć kwotę wolną od podatku do wysokości 12 najniższych wynagrodzeń - zapowiedział.

