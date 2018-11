Pola Elizejskie zdemolowane. Tysiące Francuzów wściekłych na podwyżki

Decyzja francuskiego rządu o podniesieniu akcyzy na paliwo rozwścieczyła tysiące obywateli. Od tygodnia protestują ubrani w żółte kamizelki, blokując drogi w całym kraju. W sobotę zebrali się w stolicy - efekt: starcia z policją i zniszczone Pola Elizejskie.

To właśnie ich francuski minister spraw wewnętrznych Christopje Castaner oskarżył o agresję. Zasugerował także, że chuligani zostali zmobilizowanie przez Marine Le Pen. - NIgdy nie nawoływałam do żadnej przemocy - odpowiedziała mu natychmiast polityk.

Ceny paliwa wzrosły w tym roku we Francji o kilkanaście procent. Podwyżka cen jest w dużej mierze spowodowana skokiem cen hurtowych ropy naftowej - między sierpniem a październikiem wzrosły one o niemal 15 dolarów na baryłce (do ponad 86). Obecnie zdecydowanie spadły - są najniższe od ponad roku (poniżej 60 dolarów). Decyzja rządu o podniesieniu akcyzy na paliwo tylko pogorszyła sytuację i doprowadziła do masowych protestów.