Senatorowie chcą poprawek w ustawie Sądzie Najwyższym. Jest apel do PiS

Trwa 57. posiedzenie Senatu poświęcone poprawkom do ustawy o Sądzie Najwyższym. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki oraz senator KO Marcin Bosacki zaapelowali do PiS o przyjęcie senackich poprawek do nowelizacji ustawy. Senackie komisje proponują zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie do Izby Karnej SN rozpatrywania spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów.