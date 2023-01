PiS forsuje zmiany. Senat je zablokuje?

Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało w Sejmie zmiany w kodeksie wyborczym. Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oceniła, że Senat może pracować nad tą ustawą na tyle długo, że gdy wróci do Sejmu, może nie wystarczyć czasu na uchwalenie jej pół roku przed wyborami. Czy Senat może zablokować zmiany, na którym zależy partii rządzącej? - Na pewno Senat powinien się nad tym projektem pochylić i głębokie analizy wykonać. Nie sądzę, by Senat stosował obstrukcję. Ta władza terminów i zasad konstytucyjnych nie dotrzymuje. Może być tak, że w Sejmie spóźnimy się z terminowym wprowadzeniem tej ustawy, ale wszystko będzie też zależało od pana prezydenta. Zapowiedział, że jeżeli zmiany będą premiowały jedno środowisko polityczne, to być może zawetuje - mówił w programie "Tłit" poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki.