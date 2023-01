Ozdoba anulowałby kamienie milowe. Porównał KPO do lichwy

Patryk Michalski w programie "Tłit" zwrócił uwagę na niespójną narrację Solidarnej Polski ws. Krajowego Planu Odbudowy. - Nie jesteśmy przeciwko jakimkolwiek środkom finansowym, tylko przeciwko nieuczciwym praktykom. Można porównać uczciwie wzięty kredyt z lichwą. Swoją drogą lichwy już nie ma dzięki ministrowi Ziobrze - mówił Jacek Ozdoba, rzecznik Solidarnej Polski. Czy jego zdaniem należy anulować kamienie milowe? - Oczywiście, że tak. Porażka jest sierotą, a sukces ojców ma wielu. Tak jest tutaj. Po drugiej stronie mamy do czynienia z Donaldem Tuskiem i politykami, którzy nie będą mieli za grosz refleksji jeśli chodzi o kwestie oddawania suwerenności - dodał. - Hasłem Zjednoczonej Prawicy jest "łączy nas Tusk" - ironizował Patryk Michalski. - Zjednoczona Prawica ma dobrego lidera i jest nim prezes Jarosław Kaczyński. To, że w obozie toczy się merytoryczna, barwna i ostra debata, a liderzy tacy jak premier Jarosław Kaczyński to mężowie stanu, podobnie jak minister Zbigniew Ziobro. To pokazuje różnicę zdań w obozie. Nie chodzi nam o grillowanie prezydenta, ale by powiedzieć Polakom prawdę. Stajemy w obronie kompetencji pana prezydenta - mówił polityk.

