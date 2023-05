Zaległe alimenty. Aktor Antoni K. usłyszał zarzut

"Po tym, jak komornik zabezpieczył pięciocyfrową kwotę proponowanych przez stronę Asi alimentów, mam zablokowane wszystkie konta, więc o finanse matka mojego syna nie powinna się obawiać, tym bardziej, że z tego, co widzę, całkiem nieźle sobie radzi z reklamowaniem wszystkiego na swoim Instagramie, no ale wiadomo, jak to jest" - mówił aktor na filmie opublikowanym w lipcu 2022 roku w mediach społecznościowych.