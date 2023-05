Zabójstwo w domu dziecka. Jest decyzja sądu

Śmierć w domu dziecka w Tomisławcach

Do zdarzenia doszło w środę po godz. 23 w domu dziecka w Tomisławicach. 19-letni Daniem M. przez otwarte okno do pokoju Oliwii, 16-letniej ofiary ataku. Następnie miało dojść do kłótni, w wyniku której 16-latka została ugodzona nożem. Zmarła na miejscu.