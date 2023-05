Zabójstwo 16-latki w domu dziecka. Burmistrz ogłosił trzydniową żałobę

"Wskutek swoich działań sprawca zamordował szesnastoletnią wychowankę tej placówki, ranił przy tym również kilka innych osób, w tym wychowawcę tej jednostki, a w naszych sercach wyrył straszną bliznę, która towarzyszyć nam już będzie do końca życia. Sprawca został ujęty. Nie znajduję słów, aby w odpowiedni sposób wyrazić to co czuję" – napisał burmistrz. Dodał, że to tragiczny dzień dla całej społeczności gminy.