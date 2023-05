Tragedia w domu dziecka. Powodem ataku był zawód miłosny?

We wtorek doszło do tragicznego w skutkach ataku w domu dziecka w Tomisławicach. Zginęła 16-letnia dziewczyna, pięć osób zostało rannych. Co kierowało 19-letnim napastnikiem? - Jednym z najbardziej prawdopodobnych motywów był zawód miłosny - wyjawił rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka.