Tragiczny atak w domu dziecka, nie żyje 16-latka. Są szczegóły

Tragiczne wieści z Tomisławic w powiecie sieradzkim (województwo łódzkie). W tamtejszym domu dziecka doszło do ataku nożownika. - Jedna osoba nie żyje, a pięć innych trafiło do szpitala - potwierdził Wirtualnej Polsce dyżurny ze Straży Pożarnej w Sieradzu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawca został ujęty.

Tragiczny atak w Domu Dziecka w Tomisławicach

Źródło: Facebook, Sieradz to my , fot: PIotr Andrzejak, Sieradz to my