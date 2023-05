Śmierć Kamila z Częstochowy. "Była szansa, by to dziecko uratować"

Poparzony Kamil. "Była ogromna szansa, żeby to dziecko uratować"

- To był bardzo ważny moment dla Kamila. On nie był w żaden sposób opatrzony, po tym jak został skatowany. W rany wdało się zakażenie, obejmowało coraz większą część organizmu. W tym momencie była jeszcze ogromna szansa, żeby to dziecko uratować. Nie wiemy, co tam się podziało 30 marca. To jest jeden z momentów, które pokazują, że służby słabo ze sobą współpracują - powiedziała dziennikarka.