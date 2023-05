8-letni Kamilek nie żyje. Dyrektorka MOPS: Boję się o siebie i swoich pracowników

— Jesteśmy porażeni bestialstwem, jakiego dopuścił się Dawid B., ale niestety, to co zrobił odbija się także na nas, pracownikach socjalnych. Słyszymy, że to my powinniśmy leżeć tam, gdzie leży Kamilek — powiedziała w rozmowie z Onetem Małgorzata Mruszczyk, dyrektorka MOPS w Częstochowie.