Tragiczna śmierć Kamilka. Jest oświadczenie szpitala ws. darów dla dziecka

"Przez cały czas pobytu Kamilka w naszym szpitalu wysyłali Państwo do chłopczyka pocztówki, maskotki i zabawki. Niektórzy z Was ofiarowali Kamilkowi bardzo osobiste pamiątki, medaliki i różańce. To były bardzo wzruszające gesty, pełne empatii i miłości do tego biednego dziecka. Bardzo za to dziękujemy" - czytamy we wpisie na stronie w serwisie społecznościowym Centrum.