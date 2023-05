Dlaczego ojczym Kamila się nad nim znęcał? "Wszyscy nagle się obudzili"

- Zawiodło wiele instytucji. Konieczna jest zmiana przepisów, by do podobnych przypadków jak ten z Częstochowy już nie doszło. Gdyby służba zdrowia tak działała, to mielibyśmy dziesięć razy więcej zgonów - mówi WP Jerzy Pobocha z Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, pytany o sprawę 8-letniego Kamilka.