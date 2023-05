Czarnek o śmierci Kamilka: "Najbliżsi nie reagowali na zezwierzęcenie ojczyma"

- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że zawiniła patologiczna sytuacja rodzinna, w której Kamilek się znajdował. Natomiast kto nie reagował, na to co się działo w rodzinie, dlaczego nie reagowali najbliżsi, dlaczego nie reagowali sąsiedzi, dlaczego nie reagowały służby ochronne nad rodziną, służby miejskie pana prezydenta Częstochowy, to jest pytanie, na które trzeba odpowiedzieć - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w programie Gość Radia Zet.