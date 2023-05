Piesek uratowany. Co z dzieckiem żebrzącym w centrum miasta?

Jak dodaje policjant, cała trójka to osoby pochodzenia romskiego. Policjanci będą teraz sprawdzać, czy w tej sytuacji nie doszło do nakłaniania do żebractwa. Chłopiec, który siedział na chodniku w centrum Lublina miał 10 lat. W czwartek rano, kiedy na deptaku spotkali go strażnicy miejscy, prawdopodobnie powinien być w szkole. Dlatego policjanci będą też weryfikować, czy chłopiec wypełnia obowiązek szkolny.