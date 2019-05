Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Warszawa – okręgi, listy wyborcze, kandydaci

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 w Warszawie już 26 maja. Przed urną należy stawić się w godzinach pomiędzy 7:00 a 21:00. Na kogo zagłosujesz? Sprawdź listy wyborcze i kandydatów do Europarlamentu w Warszawie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 w Warszawie – okręgi

Spośród 13 okręgów wyborczych na terenie Polski w województwie mazowieckim znajdują się 2 z nich. To:

Przed tegorocznymi wyborami do Europarlamentu upubliczniono granice oraz numery poszczególnych obwodów 26. kwietnia. W 18 dzielnicach Warszawy jest łącznie 787 obwodów i 1 346 023 osoby uprawnione do głosowania. To obywatele powyżej 18. roku życia.