Wybory 2020. Prezydent Andrzej Duda na antenie "Radia Maryja" i "Telewizji Trwam"

Andrzej Duda wykorzystał swoją obecność w programie do podkreślenia sukcesów swoich i obozu rządzącego, mówiąc, że "ostatnich 5 lat to był dobry czas dla Polski" oraz skrytykowania opozycji. Również dzwoniący do audycji często nie zadawali pytań, a jedynie pozdrawiali prezydenta, dziękowali mu i zapewniali o swoim poparciu.

Rozmowa dotyczyła ostatnich pięciu lat prezydentury, a także spraw bieżących. Prezydent Andrzej Duda zaapelował m. in do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o jak najszybsze przegłosowanie przepisów wyborczych "w poczuciu odpowiedzialności za Polskę". Pytany natomiast o swoją żonę Agatę Kornhauser-Dudę odpowiedział:

W pewnym momencie do audycji zadzwonił również ks. Tadeusz Rydzyk. Dyrektor "Telewizji Trwam" i "Radia Maryja" podziękował prezydentowi Dudzie, że za to, że "ma siłę i daje radę". Zwrócił uwagę na to, że obecnie lepiej traktuje się ludzi niż wcześniej, ale nadal są od tego wyjątki. Ks. Rydzyk posłużył się przykładem swojego bratanka, który czeka już 2,5 roku na pozwolenia na budowę domu, ale blokują to, z powodu nazwiska, urzędnicy Platformy Obywatelskiej. Ks. Tadeusz Rydzyk wyraził też zaniepokojenie tym, że "różne genderowe historie" są obecne w polskich szkołach, których reforma nie została dokończona. Zwrócił też uwagę na konieczność repolonizacji "liberalno-lewicowych" mediów. W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda stwierdził, że nie wszystko zostało jeszcze ukończone i zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo jest jeszcze do zrobienia.