Morawiecki o Tusku: Stoi na czele partii Nord Stream 2

- To ta partia doprowadziła do powstania Nord Stream 2, czyli głównego narzędzia, które służy Putinowi do ataku na Ukrainę. Przez Ukrainę przebiega system głównych gazociągów, którym Rosja pompowała do niedawna gaz do Europy. Odcinając to, Rosja może zaatakować Ukrainę. Jeżeli nie ma alternatywnego źródła dostaw, to Rosja też jest od nich zależna, bo czerpie z nich swoje dochody - dodał.