"Wojny nie będzie". Eksperci wskazują jednak na zagrożenie dla PiS

Wojna pogłębi kryzys gospodarczy

Ryzyka wojny nie widzą także na horyzoncie niektórzy ekonomiści. - Uważam, że ze strony Rosji to jest tylko i wyłącznie demonstracja, która ma przyciągnąć do dyskusji i przestraszyć - i to się udało. - To jest teatrzyk wojenny Putina, który chce uzyskać owoce wojny bez wojny - uważa Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Xelion.