Dworczyk o "niepokojącym zjawisku". Chodzi o rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19

- To w gruncie rzeczy zależy od nas. Jeżeli będziemy się szczepili, tak jak my, medycy, byśmy tego chcieli, to może w ogóle nie uderzy albo będzie bardzo nieduża, mało zauważalna. Jeżeli natomiast nie zrealizujemy planu szczepień, to gdzieś tak już we wrześniu powinniśmy mieć czwartą falę. Tutaj sytuacja będzie analogiczna, mniej więcej tak, jak w zeszłym roku - tłumaczył gość programu WP.