Groźny wariant Delta koronawirusa. Większe zagrożenie dla Polski przez podróżujących z Wysp?

Wariant Delta koronawirusa został potwierdzony w Polsce i jest to aktualnie najgroźniejsza odmiana wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju. Problem z tzw. indyjską odmianą koronawirusa ma m.in. Wielka Brytania. Na Wyspach nowa mutacja roznosi się bardzo szybko. Do Polski w najbliższych miesiącach z Wielkiej Brytanii przyleci ok. 4000 samolotów.