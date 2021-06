Wariant Delta. Wróci nauczanie hybrydowe? Ekspert komentuje zapowiedź Czarnka

Minister Przemysław Czarnek zapowiedział, że jeżeli w Polsce rozprzestrzeni się wariant Delta, resort zaproponuje rozpoczęcie roku szkolnego w trybie hybrydowym. - Przede wszystkim wszelki wysiłek powinien być włożony w to, żeby przed wrześniem zaszczepić jak najwięcej dzieci, a już przede wszystkim nauczycieli. (...) Tutaj ten łańcuch przekazywania zakażenia w szkole jest wyjątkowo łatwy - komentowała w programie "Newsroom WP" prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, wirusolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Gość Agnieszki Kopacz zaapelowała również do rodziców, którzy wahają się, czy zapisać dziecko na szczepienie. - W historii szczepionek naprawdę nie ma żadnego takiego przypadku, żeby szczepionki ludziom zaszkodziły. (...) Większość rodziców, którzy mają w stosunku do dzieci wahania, sami byli szczepieni na różne choroby. Te szczepionki na koronawirusa są nowe, ale naprawdę zostały bardzo starannie przebadane - podkreślała prof. Bieńkowska-Szewczyk.