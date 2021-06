Czwarta fala koronawirusa w Polsce. Niedzielski podaje prawdopodobną datę

Czwarta fala i czwarty lockdown? "Restrykcje będą mniejsze"

- W tej chwili w Wielkiej Brytanii jest powyżej 20 tysięcy przypadków (dziennie - red.). Odnosząc to do skali Polski, mówię tu o proporcji populacyjnej (...), oznacza to, że mielibyśmy ok. 15 tysięcy zakażeń (dziennie - red.). To jest oczywiście już dużo - zaczął Niedzielski. Jak jednak dodał w dalszej części rozmowy, "może nastąpić przyrost zakażeń i będzie on w znacznie mniejszym stopniu już obciążał infrastrukturę szpitalną".