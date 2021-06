Czwarta fala COVID ruszyła? Niepokojące doniesienia ze świata

- Przewidywaliśmy, że nastąpi wzrost w liczbie zakażeń - poinformowała rzeczniczka indonezyjskiej grupy zadaniowej ds. COVID-19 Nadia Tarmizi. - Szczyt zachorowań może nastąpić za dwa, trzy tygodnie - dodała. To może spowodować paraliż służby zdrowia. AFP podaje, że niektóre przepełnione szpitale są zmuszane do wysyłania swoich pacjentów do domów. Z kolei w placówkach jest pełno zakażonych mutacją Delta koronawirusa.